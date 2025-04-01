THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 33. haftanın programı belli oldu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 7. sırada yer alan İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Anadolu Efes ise puan tablosunda 9. sırada yer alan Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. İşte, 33. haftanın programı...



THY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI



THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:



2 Nisan Çarşamba:



20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya)



3 Nisan Perşembe:



20.00 Zalgiris (Litvanya)-Partizan (Sırbistan)



20.00 Monaco (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



21.30 Maccabi Playtika (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)



22.00 Real Madrid (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)



4 Nisan Cuma:



21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes



21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)



21.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



21.30 Baskonia (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)