THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 34. hafta programı

Basketbol'da kıtanın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, 2024-2025 sezonunun 34. ve son haftası bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. İşte, THY Avrupa Ligi'nde son haftanın heyecan dolu programı...



HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



THY Avrupa Ligi'nde 34. hafta maçlarının programı şöyle:



10 Nisan Perşembe:



21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Monaco (Fransa) (Astroballe)



21.00 Bayern Münih (Almanya) -Fenerbahçe Beko (Sap Garden)



21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Playtika (İsrail) (Barış ve Dostluk)



21.30 Partizan (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya) (Belgrad Arena)



21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Baskonia (İspanya) (Unipol Forum)



21.45 Paris Basketbol (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya) (Adidas Arena)



11 Nisan Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Zalgiris (Litvanya) (Basketbol Gelişim Merkezi)



21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan) (OAKA Altion)



21.30 Barcelona (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya) (Palau Blaugrana)



DOĞRUDAN BİR ÜST TURA YÜKSELEN TAKIMLAR



Ligde ilk 10'a girerek play-off ve play-in oynama hakkına sahip olacak takımlar, son maçlar öncesi belli oldu. Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, ilk 6 sırayı garantileyerek doğrudan play-off'a yükselen takımlar oldu. Bu üç takım ilk 4'ü de garantiledi ve play-off'ta saha avantajının sahibi olmayı başardı.



Son hafta maçlarıyla ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kalacak takımlar ile 7 ila 10. sırada yer alıp play-in'den devam edecek ekipler de son hafta maçlarında netleşecek.



TÜRK TAKIMLARININ DURUMU



Türk takımlarından Fenerbahçe Beko, hem play-off'u hem de saha avantajını elde etti.



Sarı-lacivertliler, son hafta maçına liderlik umuduyla çıkacak. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i yener, Olympiakos ise sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya yenilirse sarı-lacivertliler normal sezonu lider tamamlayacak.



Anadolu Efes'e ise doğrudan play-off'a kalması için büyük ölçüde galibiyet yetecek. Son 7 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 34. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i İstanbul'da yenerse galibiyet sayısını 20'ye çıkaracak. Anadolu Efes'in galibiyetine rağmen play-off'a kalamaması için Monaco'nun LDLC ASVEL'e yenilmesi, Barcelona, Real Madrid ve Kızılyıldız'ın maçlarını kazanması gerecek.



Anadolu Efes kaybederse, rakiplerinin maçlarını sonuçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak.