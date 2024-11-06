THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 8. haftanın programı

Ligde 4 galibiyetle 7. sırada bulunan Anadolu Efes, Gelişim Merkezi'nde Monaco'yla mücadele edecek. Ligde 5 galibiyetle 4. sırada yer alan Fenerbahçe Beko ise LDLC ASVEL'e konuk olacak.

Haftanın en önemli maçında ise Yunan derbisinde Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma, 8 Kasım Cuma günü OAKA Altion'da oynanacak.



THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın TSİ programı şöyle:



7 Kasım Perşembe:



21.00 Kızılyıldız-ALBA Berlin (Aleksandar Nikolic)



22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid (Unipol Forum)



22.45 Paris Basketbol-Partizan (Adidas Arena)



22.45 Bayern Münih-Zalgiris (Sap Garden)



8 Kasım Cuma:



20.00 Anadolu Efes-Monaco (Basketbol Gelişim Merkezi)



22.00 LDLC ASVEL-Fenerbahçe Beko (LDLC Arena)



22.15 Panathinaikos AKTOR-Olympiakos (OAKA Altion)



22.30 Virtus Segafredo Bologna-Maccabi Playtika (Unipol Arena)



22.30 Barcelona-Baskonia (Palau Blaugrana)