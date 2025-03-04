THY Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 28. haftanın programı

THY Avrupa Ligi'ne 5-6-7 Mart'ta oynanacak maçlarla devam edilecek. Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, organizasyonun 28. haftasında İtalyan temsilcileriyle karşı karşıya gelecek. İşte, THY Avrupa Ligi'nde bu hafta yapılacak heyecan verici maçların programı...



THY AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI



THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:



5 Mart Çarşamba:



22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Monaco (Fransa)



6 Mart Perşembe:



22.30 Bayern Münih (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)



22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Fenerbahçe Beko



22.30 Baskonia (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)



22.45 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya)



7 Mart Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)



22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Maccabi Playtika (İsrail)



22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)



22.30 ALBA Berlin (Almanya)-Barcelona (İspanya)