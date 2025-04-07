THY Avrupa Ligi'nde son hafta maçları ne zaman?

Avrupa basketbolunun en prestejli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde son haftaya büyük heyecanla giriliyor. Yunan ekibi Olympiakos bir hafta sonra liderliğini devraldı. Tüm gözler şimdi maç tarihlerinde ve son haftanın programında. İşte, THY Avrupa Ligi'nde haftanın programı...



SEZONUN SON HAFTASI NE ZAMAN?



THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun son haftası perşembe ve cuma günü oynanacak.



Ligde play-off ve play-in oynayacak son takımları belirleyecek 34. hafta maçlarının programı şöyle:



10 Nisan Perşembe:



21.00 LDLC ASVEL-Monaco (Astroballe)



21.00 Bayern Münih-Fenerbahçe Beko (Sap Garden)



21.15 Olympiakos-Maccabi Playtika (Barış ve Dostluk)



21.30 Partizan-Real Madrid (Belgrad Arena)



21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Baskonia (Unipol Forum)



21.45 Paris Basketbol-ALBA Berlin (Adidas Arena)



11 Nisan Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Zalgiris (Basketbol Gelişim Merkezi)



21.15 Panathinaikos AKTOR-Kızılyıldız (OAKA Altion)



21.30 Barcelona-Virtus Segafredo Bologna (Palau Blaugrana)