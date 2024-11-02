THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris liderliğe yükseldi

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım 6. hafta maçlarını salı ve çarşamba, 7. hafta müsabakalarını ise perşembe ve cuma günleri oynadı.



Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko haftayı iki galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, Litvanya'da İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla karşılaştığı maçı son çeyrekteki etkili oyunuyla 84-82 kazandı. Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçı için Partizan'la sahasında karşılaştı. Eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp rakibini, üç sayı çizgisinin gerisinden 19 isabet bulduğu maçta 89-72 yenen Fenerbançe Beko, 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler haftayı 4. sıraya yükselerek bitirdi.



Anadolu Efes ise haftaya sahasında Barcelona yenilgisiyle başladı. Lacivert-beyazlılar sahasında 6. hafta maçında İspanya temsilcisine 97-88 kaybetti. Anadolu Efes, haftanın ikinci maçı için Almanya'da Alba Berlin'e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar rakibini 86-70 yenerek bu sezon 4. galibiyetini elde etti ve 7. haftayı 7. sırada tamamladı.