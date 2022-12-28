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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv deplasmanında

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Anadolu Efes Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla mücadele edecek. 

Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.

Ligde iki takım da çıktığı 15 maçtan 8 galibiyet, 7 yenilgiyle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, ligdeki son iki maçta, deplasmanda Partizan'a 82-79 mağlup olurken, sahasında Panathinaikos'u 88-69 yendi.

Maccabi Tel Aviv ise 78-73 kaybettiği Virtus Bologna maçının ardından yine deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin'i 83-70 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv deplasmanında - 1

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