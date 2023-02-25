THY EuroLeague: Anadolu Efes, Fransa deplasmanında kazandı

Turkish Airlines EuroLeague'in 25’inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya geldi.



Astroballe Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-89 kazandı.



Karşılaşmanın en skorer isimleri Anadolu Efes’te 20 sayıyla Will Clyburn ve Asvel Lyon-Villeurbanne’de 20 sayıyla Nando De Colo oldu.



EuroLeague'de 1 maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 24 maçta 12 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile mücadele ediyor.



Asvel ise organizasyonda yaptığı 25 maçta 8 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşadı.



İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-72 kazanmıştı.



AVRUPA'DA 791. RANDEVU



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 791. maçına çıktı.. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 791 karşılaşmada 450 galibiyet ve 341 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 543. müsabakasına çıkan Anadolu Efes, 543 mücadelenin 293'ünü kazandı, 250'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.