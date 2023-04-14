THY Euroleague: Anadolu Efes galibiyetle veda etti

BARINAK HAYVANLARI İÇİN SAHİPLENDİRME PROJESİ



Anadolu Efes ile köpeklerin sosyalleşme uygulaması Pawder iş birliğinde gerçekleştirilen "Yuva Ol" projesi de Monaco mücadelesinde başlatıldı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen köpeklerin ve barınak hayvanlarının sahiplendirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında depremzede köpekler, Monaco mücadelesinde Sinan Erdem Spor Salonu'na getirildi.



Evcil hayvan satın almak yerine barınak hayvanlarının sahiplenilmesine vurgu yapılan projede Anadolu Efes ve Pawder, salon içinde konumlandırılan QR kodlar, iletişim materyalleri ve stantlarla da mücadeleyi takip edenleri bilgilendirdi.



Anadolu Efes-Monaco mücadelesinin periyot araları ve devre arasında gerçekleştirilen taraftar etkinliklerinde de lacivert-beyazlı kulüp ve destekçileri, yarışmaları kazanan taraftarlar adına Pawder'a mama bağışı yaptı.