THY EuroLeague Final Four ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos maçı tarihleri

Fenerbahçe Beko Final Four'da boy gösterecek. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final 5. ve son maçında Fransa'nın Monaco ekibini uzatmada 80-79 yenerek Final Four'a kalmaya hak kazandı. İşte, Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos maçı tarihleri...



FİNAL FOUR MAÇLARI NE ZAMAN?



THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.



Fenerbahçe Beko'nun final Four'daki rakibi, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos olacak.



FENERABAHÇE BEKO TARİHE GEÇTİ



Play-off sisteminde 5. maça kalan serileri bugüne dek hep ev sahibi takımların kazandığı THY Avrupa Ligi'nde, Monaco'yu 80-79 yenen Fenerbahçe Beko tarihe geçti.



Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda beşinci maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu.



Bugüne kadar 5. maça kalan 19 eşleşmede de ev sahibi takım, saha ve seyirci avantajını kullanarak rakiplerini elemişti.



SON MAÇTAN NOTLAR



Motley ve Hayes-Davis basketleriyle maça hızlı başlayan (6-2) Fenerbahçe Beko'nun üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Monaco'ya Tarık Biberovic ve Sestina'nın üç sayılık basketleriyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, farkın açılmasına izin vermedi: 20-19. Bu çeyrekte üç kez farkı 7 sayıya kadar çıkaran Monaco, devreyi 40-35 önde kapadı.



25. dakikanın 45-45 beraberlikle geçildiği üçüncü çeyrekte, Motiejunas ve James ile yine farkı açan (55-48) Monaco'ya son bölümde Tarık Biberovic'in üst üste 3 üçlüğüyle yanıt veren Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 56-55 önde girdi.



Calathes ve Tarık Biberovic'in basketleriyle son 5 dakikaya 64-60 üstünlükle giren sarı-lacivertli ekip, James ve Okobo'nun basketlerine engel olamayınca bitime 1 dakika 14 saniye kala ev sahibi ekip, 68-67 öne geçti. Son 45 saniyesine 70-70 beraberlikle girilen mücadelede Monaco, Wilbekin'in hatalı pasında son hücumu iyi değerlendiremeyince uzatmaya gidildi.



Uzatmanın son bölümünde Calathes'in üst üste üçlükleriyle rakibine 80-79 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, bitime 2,5 saniye kala hava atışında Monaco'ya sayı şansı vermedi ve tarihinde 6. kez Dörtlü Final'e kalma başarısını gösterdi.