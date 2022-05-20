THY Euroleague Finali Real Madrid – Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

Geçtiğimiz sene İspanyol ekibi Barcelona’yı finalde yenip kupaya uzanan Anadolu Efes bu kez de İspanya’nın diğer büyük takımı Real Madrid’i yenmeyi hedefliyor. Yarı finalde Yunanistan’ın Olympiakos takımını eleyen Anadolu Efes, finalde de Real Madrid’i yenip üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşmayı istiyor. Peki Real Madrid -Anadolu Efes THY Euroleague final maçı saat kaçta ne zaman oynanacak?

Haberler - ntv.com.tr 20.05.2022 - 09:13

THY Euroleague Finali Real Madrid – Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

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Sırbistan’ın Belgrad şehrinde İspanya’nın takımına karşı kupaya uzanmaya ulaşacak.

Geçen sezon Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek kupayı kazanan Anadolu Efes, bu sezon finale çıkarken önce normal sezonun üçüncüsü Olimpia Milano’yu çeyrek finalde 3-1 eleyip daha sonra Anadolu Efes Olympiakos’su 77-74 yenerek finale yükseldi.

Real Madrid ise çeyrek finalde normal sezonun beşincisi Maccabi Tel Aviv’i 3-0 yendi, daha sonra ise Barcelona’yı 86-83 mağlup ederek finale yükseldi.

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