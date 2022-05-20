THY Euroleague Finali Real Madrid – Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

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Anadolu Efes Sırbistan’ın Belgrad şehrinde İspanya’nın Real Madrid takımına karşı kupaya uzanmaya ulaşacak.



Geçen sezon Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek kupayı kazanan Anadolu Efes, bu sezon finale çıkarken önce normal sezonun üçüncüsü Olimpia Milano’yu çeyrek finalde 3-1 eleyip daha sonra Anadolu Efes Olympiakos’su 77-74 yenerek finale yükseldi.



Real Madrid ise çeyrek finalde normal sezonun beşincisi Maccabi Tel Aviv’i 3-0 yendi, daha sonra ise Barcelona’yı 86-83 mağlup ederek finale yükseldi.



REAL MADRİD– ANADOLU EFES THY EUROLEAGUE FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



THY Euroleague Real Madrid – Anadolu Efes final karşılaşması 21 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de (TSİ) başlayacak. Mücadele BeIN Sports Haber’den şifresiz naklen yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN EUROLEAGUE ZAFERİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ