THY Euroleague yarı final Olympiakos – Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

Geçtiğimiz sene İspanyol ekibi Barcelona’yı finalde yenip kupaya uzanan Anadolu Efes üst üste 3. kez Euroleague’de Final Four’a kalma başarısı gösterdi. Bu sezon da kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen Anadolu Efes’in yarı finaldeki rakibi Yunanistan’ın köklü ekibi Olympiakos olacak. Peki Olympiakos-Anadolu Efes THY Euroleague yarı final maçı saat kaçta ne zaman oynanacak?

Haberler - ntv.com.tr 19.05.2022 - 14:49

THY Euroleague yarı final Olympiakos – Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

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Anadolu Efes, EuroLeague’de final için sahaya çıkıyor

Anadolu Efes, EuroLeague’de final için sahaya çıkıyor

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde Yunanistan’ın takımına karşı final mücadelesi verecek.

Geçen sezon Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek kupayı kazanan Anadolu Efes, bu sezon yarı finale çıkarken normal sezonun üçüncüsü Olimpia Milano’yu çeyrek finalde elemişti. Anadolu Efes bu seriyi 3-1 önde tamamlamıştı.

Olympiakos ise çeyrek finalde normal sezonun yedincisi Monaco’yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

OLYMPİAKOS – ANADOLU EFES THY EUROLEAGUE YARI FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

THY Olympiakos – Anadolu Efes yarı final karşılaşması 19 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da (TSİ) başlayacak. Mücadele BeIN Sports Haber’den şifresiz naklen yayınlanacak.

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