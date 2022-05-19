THY Euroleague yarı final Olympiakos – Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Anadolu Efes Sırbistan’ın Belgrad şehrinde Yunanistan’ın Olympiakos takımına karşı final mücadelesi verecek.



Geçen sezon Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek kupayı kazanan Anadolu Efes, bu sezon yarı finale çıkarken normal sezonun üçüncüsü Olimpia Milano’yu çeyrek finalde elemişti. Anadolu Efes bu seriyi 3-1 önde tamamlamıştı.



Olympiakos ise çeyrek finalde normal sezonun yedincisi Monaco’yu 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.



OLYMPİAKOS – ANADOLU EFES THY EUROLEAGUE YARI FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



THY Euroleague Olympiakos – Anadolu Efes yarı final karşılaşması 19 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da (TSİ) başlayacak. Mücadele BeIN Sports Haber’den şifresiz naklen yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN EUROLEAGUE ZAFERI ÖLÜMSÜZLEŞTİ