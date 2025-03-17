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THY EuroLeague'de 30. hafta heyecanı başlıyor

Basketbol THY EuroLeague'de 30. hafta heyecanı 18 Mart Salı günü bir maçla başlayacak.

THY EuroLeague'de 30. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de 30. hafta maçları 18, 20 ve 21 Mart'ta oynanacak.

Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.

PROGRAM:

THY EuroLeague'de 30. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18 Mart Salı:

22.30 Paris (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20 Mart Perşembe:

21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

22.15 Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

21 Mart Cuma:

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes

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