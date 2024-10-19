THY Euroleague'de 4. haftanın MVP'si Theo Maledon oldu

THY Euroleague'de 4. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ASVEL'in evinde Baskonia'yı 76-69'luk skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde büyük rol oynayan Fransız oyuncu Theo Maledon'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

Maledon müsabakada 25 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 3 top çalma, 2 blokla oynadı ve 36 verimlilik puanı aldı.

23 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi.