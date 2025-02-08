THY Euroleague'de çift maç haftası tamamlandı: Olympiakos liderliğini sürdürdü

THY Euroleague'de çift maç haftası tamamlanırken, 25 ve 26. hafta müsabakaları oynandı.

Bu hafta Türk takımları çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

İki takım da Yunan ekibine yenilirken, Real Madrid'e karşı da galibiyet aldı.

Fenerbahçe deplasmanda mücadele ettiği Panathinaikos'a 91-90 kaybederken, evinde Real Madrid'i 78-67lik skorla mağlup etti.

Anadolu Efes de sahasında oynadığı Real Madrid'i 79-73 yenerken, Panathinaikos'a Yunanistan'da 104-89'luk skorla mağlup oldu.

OLYMPIAKOS LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ



Euroleague'de 26. hafta geride kalırken, Olympiakos 19 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe 17 galibiyetle ikinci, Panathinaikos da 16 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.

Bu haftayı Efes de 12 galibiyetle 12. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 4 galibiyetli ALBA Berlin yer alıyor.

Euroleague'in 26. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:



Fenerbahçe Beko: 78 - Real Madrid: 67

ALBA Berlin: 71 - Kızılyıldız: 77

Zalgiris Kaunas: 87 - Olimpia Milano: 89

Panathinaikos: 104 - Anadolu Efes: 89

Bayern Münih: 76 - ASVEL: 67

Monaco: 69 - Partizan: 86

Barcelona: 88 - Olympiakos: 90

Baskonia: 89 - Maccabi Tel Aviv: 82

Virtus Bologna: 77 - Paris Basketball: 83