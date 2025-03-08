NTV.COM.TR

THY EuroLeague'de Türk takımları haftayı kayıpsız geçti

THY Euroleague'in 28. hafta Fenerbahçe deplasmanda Olimpia Milano'yu, A. Efes de evinde Virtus Bologna'yı mağlup etti.

THY EuroLeague'de Türk takımları haftayı kayıpsız geçti

THY 'de 28. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçtan da galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'yu 100-76'lık skorla mağlup ederek, 19. galibiyetini aldı. de evinde ağırladığı İtalyan takımı Virtus Bologna'yı 89-68'lik skorla yenerek, ligde 14. kez kazandı.

Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise konuk ettiği İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 85-70'lik skorla geçerek, üst üst 4, toplamda 18. galibiyetini aldı.

OLYMPIAKOS'UN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

THY Euroleague'de Yunan takımı Olympiakos, 21 galibiyetle liderliğini sürdü. Ligde Fenerbahçe Beko 2., Panathinaikos da 3. sırada bulunuyor. Haftayı Efes 11. sırada tamamlarken, ligin son sırada ise 4 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

Euroleeague'in 28. haftasının alınan sonuçlar şöyle:

Paris Basketball: 79 - Monaco: 91
Baskonia: 66 - Zalgiris Kaunas: 65
Bayern Münih: 100 - Kızılyıldız: 82
Olimpia Milano: 76 - Fenerbahçe Beko: 100
Panathinaikos: 85 - Real Madrid: 70
A. Efes: 89 - Virtus Bologna: 68
Asvel: 95 - Maccabi Tel Aviv: 68
Olympiakos: 82 - Partizan: 70
ALBA Berlin: 85 - Barcelona: 99

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...