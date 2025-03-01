THY Euroleague'in 27. haftasında Türk takımlarından 2'de 1

THY Euroleague'de verilen aranın ardından heyecan 27. hafta karşılaşmasıyla devam etti.

Bu hafta Türk takımları oynadığı maçlarda 2'de 1 yaptı. Anadolu Efes evinde mücadele ettiği Alman ekibi ALBA Berlin'i 98-73'lük skorla yenerek, 13. galibiyetini kazandı.

Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e 94-76'lık skorla kaybetti ve 9. mağlubiyetini aldı.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos da ASVEL deplasmanından 96-93'lük skorla galip ayrıldı.

