THY Euroleague'in 27. haftasında Türk takımlarından 2'de 1
THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes evinde ALBA Berlin'i mağlup ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e kaybetti.
THY Euroleague'de verilen aranın ardından heyecan 27. hafta karşılaşmasıyla devam etti.
Bu hafta Türk takımları oynadığı maçlarda 2'de 1 yaptı. Anadolu Efes evinde mücadele ettiği Alman ekibi ALBA Berlin'i 98-73'lük skorla yenerek, 13. galibiyetini kazandı.
Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e 94-76'lık skorla kaybetti ve 9. mağlubiyetini aldı.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos da ASVEL deplasmanından 96-93'lük skorla galip ayrıldı.
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