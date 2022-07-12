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Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul’da

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 12.07.2022 - 00:08

Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul’da

Milli futbolcu, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Tiago Çukur, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Tiago Çukur ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

kulübü, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında bulunan futbolcu için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

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