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Timo Werner, sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçıracak

Leipzig'de forma giyen Timo Werner'in sakatlığı sebebiyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacak. Werner, 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alamayacak.

Timo Werner, sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçıracak

Alman milli futbolcu Timo Werner, Dünya Kupası öncesi sakatlık yaşadı.

Bundesliga takımı Kulübü'nden yapılan açıklamada, Werner'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan karşılaşmanın 19. dakikada ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktığı hatırlatıldı.

Bugün yapılan muayenede tecrübeli forvetin sol ayak bileğindeki bağlarda yırtılma tespit edildiği, Werner'in yıl sonuna kadar forma giyemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Timo Werner, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alamayacak.

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