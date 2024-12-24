Timur Noyan kimdir? İş insanı Timur Noyan kaç yaşında vefat etti?

Timur Noyan, 1972 yılında Türkiye'de otomotiv sektöründe çalışmaya başlamış ve uzun yıllar bu alanda faaliyet gösterdirmiştir.



1975 yılında kendi ailesine ait Berteks şirketini kurarak tekstil sektörüne adım atmıştır.



Bursalı bir iş insanı olan Noyan, iş hayatında çok sayıda farklı sektörde faaliyet göstermiş, aynı zamanda Bursa'da önemli bir yerel siyasetçi olarak da tanınmıştır.



Yeni Parti'nin kurucusu ve Bursa il başkanı olan Noyan, 1996-1998 yıllarında Bursaspor Kulübü yönetim kurulunda da görev almıştır​.