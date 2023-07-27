Tirana-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?

Yeni sezonun ilk resmi maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk müsabakasında rakibini 3-1 mağlup etti. Bir üst tura çıkacak ekip Arnavutluk'ta yapılacak maçın ardından kesinlik kazanacak. İşte, Tirana-Beşiktaş rövanş maçı tarihi...



Rövanş maçı, 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.



İLK MAÇTAN NOTLAR



Onur Bulut ve Jackson Muleka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, 83. dakikada Kaina'nın golüne engel olamadı. Karşılaşmadaki son golü ise Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezondan itibaren zaman zaman A takımda forma şansı bulan Semih Kılıçsoy kaydetti. Genç oyuncu, 90+4. dakikada ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda golünü attı ve mücadele 3-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.



Bu gol aynı zamanda Semih'in profesyonel kariyerinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.



Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine Tirana karşısında başladı.



Mücadelenin 62. dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Onana, Beşiktaş taraftarlarıyla ilk kez buluşurken orta sahada görev yaptı.



Öte yandan 90+1. dakikada Muleka'nın yerine oyuna dahil olan altyapı oyuncusu Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlı formayla ilk profesyonel maçına çıktı.



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ 300'ÜNCÜ GOLÜ



Rachid Ghezzal'in yokluğunda mücadeleye sağ açıkta başlayan Onur Bulut, hem sezonun hem de siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü Tirana'ya attı.



Geçen sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Onur Bulut, 21. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek siyah-beyazlı takımdaki ilk gol sevincini yaşadı.



Onur Bulut ayrıca Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 300'üncü golüne imza atan futbolcu oldu.







