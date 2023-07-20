TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri: 2022 yılı kazananları belli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 41'incisi verilen farklı dallardaki Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları açıklandı.



Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar açılış konuşması yaparken, 2. başkan Bilge Donuk ve başkan yardımcıları Remzi Yılmaz ile Sevim Güllü kazanan isimler ile gerekçelerini ilan etti.



Başkan Erdoğan Arıpınar, Türkiye'ye ve aynı zamanda fair-play'e hizmet eden, hayatını kaybetmiş insanları rahmetle andığını belirterek, "Bu komitenin bir kolu olan, grubu olan, onuru olan Fair Play Komisyonu'nun, Türkiye ve dünyada yaptığı iş zor bir iştir. Niçin zordur? Kötülerin içinden iyisini bulmak kolay ama iyilerin içinden en iyisini bulmak zor. Bize katılan jürilerle birlikte, her yıl Türkiye'de insanların ileride torunlarına kalacak bir ödülü, fair-play ödülünü veriyoruz. Torunların bir gazetede görüp, 'Dedem fair-play ödülü almış' demesi, çok büyük bir onur. Ödül kazananları kutluyorum. Kısmet olsun, önümüzdeki yıllarda da hep beraber bu yolda yürüyelim." ifadelerini kullandı.



Erdoğan Arıpınar, ihtiyaç olduğunu düşündükleri için toplumsal olaylarla ilgili de fair-play ödülü vermeye başladıklarını ve yönetim kurulu üyelerinin adayları seçtiğini kaydederek, eylül ayında düzenlenecek törenle ödüllerin verileceğini, 7 Eylül'de de Dünya Fair Play Günü'nü bir organizasyonla kutlayacaklarını sözlerine ekledi.



ÖDÜL KAZANANLAR ARASINDA AA DA VAR



Büyük Ödül kategorisinin "kariyer" dalında AIPS Avrupa Genel Sekreteri ve Sports TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Ağca, "davranış" dalında eskrim antrenörü Ebru Kavzan, "tanıtım" dalında da Fanatik Gazetesi İstihbarat Şefi Hüseyin Sakarya ödüle layık görülürken, Toplumsal Fair Play Ödülü ise Kütahya Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü Özgür Bozat'a verildi.



AA Spor Haberleri Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru, tanıtım dalında kutlama mektubu ödülü almaya hak kazandı. Komisyon Doğru'ya bu ödülü, olimpik branşlara verdiği destek, modern pentatlon gibi geri planda kalmış spor branşlarının basında haber olarak yer alması ve gelişmesinde sağladığı katkı gerekçeleriyle sundu.



Gerekçede Hüseyin Doğru ile ilgili ayrıca, "Basın tarafından sporun sadece futbol olarak lanse edildiği son yıllarda, olimpik branşların medyada yer alması için çaba sarf ederek Türk sporuna katkı sağlamaktadır." ifadelerine yer verildi.



DİĞER ÖDÜLLER

Tanıtım dalı şeref diploması ödülüne, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Zeki Kutlu, TRT Spor Kanal Koordinatörü Hakan Altürk ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Basın Danışmanı Çağatay Çıtlak layık görüldü. Aynı dalda kutlama mektubu kazananlar arasında İhlas Haber Ajansı da yer aldı.



Sportif fair play kariyer dalında şeref diploması ödülünün sahipleri, uluslararası güreş hakemi Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu ile milli boksör Buse Naz Çakıroğlu olurken, kutlama mektubu ödüllerini de yelken antrenörü Tamer Başlığ, ATA Spor Kulübü Başkanı Sait Babaoğlu ve tenis hakemi Mutlu Yücebaş aldı.



Davranış dalında şeref diploması ödülleri Türkiye Voleybol Federasyonu, Can Yayınları ve Darüşşafaka Spor Kulübü'ne verilirken, Fenerbahçe Koleji basketbolcusu Burak Gözeneli, milli kayakçı Yağmur Tuna ve Hatayspor Futbol Takımı da kutlama mektubu ödülü kazandı.