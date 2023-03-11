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TOD TV'ye üyelik nasıl yapılır? Ücretsiz Süper Lig maçları nasıl izlenir?

Süper Lig maçları nedeniyle TOD TV üyeliğinin ayrıntıları merak konusu oldu.  BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan TOD TV ile Süper Lig'in 3-13 Mart'ta oynanacak maçları ücretsiz ve şifresiz olarak izlenebilecek. Peki, TOD TV'ye üyelik nasıl yapılır? Ücretsiz Süper Lig maçları nasıl izlenir?

TOD TV'ye üyelik nasıl yapılır? Ücretsiz Süper Lig maçları nasıl izlenir?

Yeni nesil izleme deneyimi sunan TOD TV, taahhüt ve kurulum olmadan izleme imkanı sunmaktadır. BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD TV'de, maçları bir süre ücretsiz olarak izlenebilecek. 

TOD TV'ye üyelik nasıl yapılır? Ücretsiz Süper Lig maçları nasıl izlenir? - 1

TOD TV NEDİR, NASIL ÜYE OLUNUR?

Dijital platforma üye olmak oldukça basit. Ücretsiz Süper Lig paketi ile web, cep, tablet, smart tv, apple tv ve android tv'lerde izleme yapılabiliyor.

Sitede bulunan spor ve eğlence paketlerinden size en uygun olanını seçerek, satın alıp kurulum olmadan hemen izlemeye başlayabilirsiniz.


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