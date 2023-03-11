TOD TV'ye üyelik nasıl yapılır? Ücretsiz Süper Lig maçları nasıl izlenir?

Yeni nesil izleme deneyimi sunan TOD TV, taahhüt ve kurulum olmadan izleme imkanı sunmaktadır. BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD TV'de, Süper Lig maçları bir süre ücretsiz olarak izlenebilecek.
TOD TV NEDİR, NASIL ÜYE OLUNUR?
Dijital platforma üye olmak oldukça basit. Ücretsiz Süper Lig paketi ile web, cep, tablet, smart tv, apple tv ve android tv'lerde izleme yapılabiliyor.
Sitede bulunan spor ve eğlence paketlerinden size en uygun olanını seçerek, satın alıp kurulum olmadan hemen izlemeye başlayabilirsiniz.