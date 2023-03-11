TOD TV'ye üyelik nasıl yapılır? Ücretsiz Süper Lig maçları nasıl izlenir?

TOD TV NEDİR, NASIL ÜYE OLUNUR?



Dijital platforma üye olmak oldukça basit. Ücretsiz Süper Lig paketi ile web, cep, tablet, smart tv, apple tv ve android tv'lerde izleme yapılabiliyor.



Sitede bulunan spor ve eğlence paketlerinden size en uygun olanını seçerek, satın alıp kurulum olmadan hemen izlemeye başlayabilirsiniz.



