Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Tofaş - Büyükçekmece parkeye çıkıyor. Büyükçekmece zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Tofaş - Büyükçekmece basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



TOFAŞ - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI NE ZAMAN?



Basketbol Süper Lig’inde Tofaş - Büyükçekmece mücadelesi için nefesler tutuldu. Bursa'da, Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak mücadele bugün (25 Ekim) saat 15:30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



