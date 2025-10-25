Tofaş - Büyükçekmece basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Basketbol Süper Lig’nde heyecan Tofaş - Büyükçekmece mücadelesiyle devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Basketbol tutkunları için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Tofaş - Büyükçekmece parkeye çıkıyor. Büyükçekmece zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Tofaş - Büyükçekmece basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
TOFAŞ - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI NE ZAMAN?
Basketbol Süper Lig’inde Tofaş - Büyükçekmece mücadelesi için nefesler tutuldu. Bursa'da, Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak mücadele bugün (25 Ekim) saat 15:30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.