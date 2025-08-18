Tokat ve yumruklar havada uçuştu, iki yıldız kadro dışı kaldı: Köklü kulüpte olay!

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Rennes ile Marsilya karşı karşıya gelmişti.



Roazhon Park'ta oynanan müsabaka, Rennes'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Ludovic Blas kaydetmişti.



Karşılaşmanın 31. dakikasında Rennes'te Abdelhamid Ait Boudlal, kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.



Sezona puansız başlayan Marsilya'da taraftarlar, 10 kişi kalan rakibine mağlup olan takımlarını eleştirmiş ve tepki göstermişti. YAŞANANLAR ORTAYA ÇIKTI



Köklü kulüpte maçın hemen ardından yaşananlar, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı.

SOYUNMA ODASINDA TARTIŞMA VE KAVGA RMC Sport'un haberine göre Marsilya'nın orta saha oyuncusu Adrien Rabiot ve forvet Jonathan Rowe, soyunma odasında bir tartışma yaşadı.



Haberin devamında yaşanan bu tartışma sonrası iki futbolcunun da geçici olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

La Provence'in haberinde ise soyunma odasında yaşanan tartışmanın ayrıntılarına yer verildi. ROWE'DAN RABIOT'A TOKAT



Haberde Jonathan Rowe'un maç sonunda soyunma odasında Adrien Rabiot'a tokat attığı ve kavganın büyüdüğü kaydedildi. YUMRUKLAŞMA



İki futbolcu arasındaki kavganın yumruklaşmaya kadar ilerlediği ve takımdaki diğer futbolcuların ayırmasıyla son bulduğu ifade edildi. KAVGANIN NEDENİ



Kavganın, Rowe'un saha içerisindeki düşük performansının ve isteksiz tavırlarının takım arkadaşları tarafından eleştirilmesinden dolayı çıktığı öğrenildi.