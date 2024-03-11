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Tolunay Kafkas, Fatih Karagümrük'ün başında ilk antrenmana çıktı

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Karagümrük, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Tolunay Kafkas, Fatih Karagümrük'ün başında ilk antrenmana çıktı

'in 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybedilen Trabzonspor maçından sonra teknik direktör Şota Arveladze ile yılları ayıran kırmızı-siyahlılar, 30. haftada yapılacak TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman yeni teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleştirildi.

Fatih Karagümrük-Konyaspor mücadelesi, 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Tolunay Kafkas, Fatih Karagümrük'ün başında ilk antrenmana çıktı - 1

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