Tondela - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Portekiz )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Tondela - Sporting Lizbon karşı karşıya geliyor. Sporting Lizbon zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Tondela - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



TONDELA - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN?



Portekiz Liga’da haftanın dikkat çeken maçında Tondela - Sporting Lizbon kozlarını paylaşıyor. Tondela'da, Estádio João Cardoso Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 21.00’da başlayacak mücadele tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

