Tondela - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Portekiz )

Portekiz’de  heyecan Tondela - Sporting Lizbon  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

TONDELA - SPORTİNG LİZBON MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

Liga’da haftanın dikkat çeken maçında Tondela - Sporting Lizbon kozlarını paylaşıyor. Tondela'da, Estádio João Cardoso Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 21.00’da başlayacak mücadele tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

