Toni Borevkovic, Samsunspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat futbolcu Toni Borevkovic'i renklerine kattı.



Kırmızı-beyazlı takım, 28 yaşındaki stoper Toni Borevkovic ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.



Samsun ekibi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Atatürklü armamızla birlikte büyük zaferlere..." paylaşımında bulundu.