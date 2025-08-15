NTV.COM.TR

Toni Borevkovic, Samsunspor'da

Samsunspor, Hırvat futbolcu Toni Borevkovic'i transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat futbolcu Toni Borevkovic'i renklerine kattı.

Kırmızı-beyazlı takım, 28 yaşındaki stoper Toni Borevkovic ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Samsun ekibi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Atatürklü armamızla birlikte büyük zaferlere..." paylaşımında bulundu.

