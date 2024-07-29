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Toni Kroos'tan Arda Güler övgüsü

Kariyerini sonlandıran Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu. Toni Kroos, Arda Güler'in yeteneğine dikkat çekerken, milli oyuncuya övgü dolu sözler sarfetti.

Toni Kroos'tan Arda Güler övgüsü
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Real Madrid'de Toni Kroos veda etti

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Kariyerini sona erdiren Toni Kroos kendi projesinin tanıtımında  hakkında övgü dolu sözler sarfetti. 

Toni Kroos, 'den eski takım takım arkadaşının yeteneğine dikkat çekti. 

Emekli Alman açıklamasında; "Eğer Arda Güler sağlıklı kalırsa, büyük bir gelecek onu bekliyor." dedi. 

Toni Kroos sözlerinin devamında; "Sol ayağı inanılmaz. Daha en başından bunu farketmiştik. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz." diye konuştu.

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