Toprak adım adım şampiyonluğa

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İspanya’daki son etabının ilk yarışında ikinci tamamladı. Bu sonuçla beraber enel klasmanda 600 puana ulaşırken 3. dünya şampiyonluğu için en yakın rakibi Bulega ile arasındaki puan farkı 34 oldu.

Milli motosikletçiye bugün saat 12.00'de düzenlenecek superbole yarışında ﻿​3 puan yeterli olacak. Toprak 7'nci olması durumunda bile şampiyonluğa ulaşacak.

İSPANYA'DA İKİNCİ OLDU

Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 20 turluk ilk yarışına birinci sıradan başladı. En yakın rakibi Bulega ile liderlik mücadelesi verse de damalı bayrağı gerisinde geçti. 2021 ve 2024'te ipi göğüsleyen Red Bull sporcusu, Bulega'nın 34 puan önünde 600 puana ulaştı.