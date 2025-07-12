Toprak Razgatlıoğlu haftaya galibiyetle başladı

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK), İngiltere etabının ilk gün yarışları sona erdi.



Donington Park Pisti’nde hafta sonunun ilk gün yarışına pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve liderliğe bir adım daha yaklaştı.