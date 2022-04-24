Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki Superpole yarışında 2. sıraya yükseldi

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda ayağındaki Superpole yarışını 3. sırada tamamladı. Fakat rakibi Alvaro Bautista'nın ceza alması nedeniyle ikinciliğe yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.04.2022 - 13:50 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 14:24

Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki Superpole yarışında 2. sıraya yükseldi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ın Hollanda etabında birincilik peşinde

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ın Hollanda etabında birincilik peşinde

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Süperbike Şampiyonası Hollanda ayağındaki Superpole yarışını üçüncü olarak tamamladı.

Assen Pisti'nin ev sahipliği yaptığı sezonun 2. ayağında, ikinci gün yarışı öncesinde puan veren 9 turluk Superpole yarışı gerçekleştirildi.

Büyük Britanyalı Jonathan Rea ilk sırayı alırken, İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Toprak Razgatlıoğlu ise üçüncü tamamladı. Fakat ikinci gün yarışı öncesinde yapılan Superpole yarışında Bautista, pist limitlerini ihlal ettiği için bir sıra ceza aldı.

Böylece Toprak Razgatlıoğlu 2. sıraya yükselirken, Bautista 3. sıraya geriledi.

Bu sonuçla 9 puan alan Toprak, genel klasmandaki puanını 64'e çıkardı.

Hollanda ayağında dün yapılan ilk yarışı 3. sırada bitiren milli motosikletçi, ikinci yarışına bugün saat 16.15'te çıkacak.

MOTOSİKLETLE UÇURUMDAN ATLADI!

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...