Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki Superpole yarışında 2. sıraya yükseldi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Süperbike Şampiyonası Hollanda ayağındaki Superpole yarışını üçüncü olarak tamamladı.

Assen Pisti'nin ev sahipliği yaptığı sezonun 2. ayağında, ikinci gün yarışı öncesinde puan veren 9 turluk Superpole yarışı gerçekleştirildi.



Büyük Britanyalı Jonathan Rea ilk sırayı alırken, İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Toprak Razgatlıoğlu ise üçüncü tamamladı. Fakat ikinci gün yarışı öncesinde yapılan Superpole yarışında Bautista, pist limitlerini ihlal ettiği için bir sıra ceza aldı.

Böylece Toprak Razgatlıoğlu 2. sıraya yükselirken, Bautista 3. sıraya geriledi.



Bu sonuçla 9 puan alan Toprak, genel klasmandaki puanını 64'e çıkardı.



Hollanda ayağında dün yapılan ilk yarışı 3. sırada bitiren milli motosikletçi, ikinci yarışına bugün saat 16.15'te çıkacak.

MOTOSİKLETLE UÇURUMDAN ATLADI!

