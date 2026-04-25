Toprak Razgatlıoğlu, pistten çıkarak yarışa veda etti

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. etabı olan İspanya Grand Prix'i Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yarışın sprint turunda 21:25.651'lik derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , viraja girdiğinde rakibine temas sonrasında pistten çıkarak yarışa veda etti.

İspanya Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'de koşulacak.