Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi karar: MotoGP’nin ilk Türk sporcusu oldu

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde önemli bir adım atarak MotoGP'ye geçti. Superbike'ta tarihi başarılara imza atan Milli motosikletçi, böylece MotoGP'de yarışan ilk Türk sürücü olacak. Pramac Yamaha, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 itibarıyla takıma katılacağını açıkladı.



2018'de Kawasaki takımıyla başladığı serüvende ilk yılında iki kez podyuma çıkan başarılı sporcu, 2021 yılında Yamaha ile dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 2024 yılında BMW için mücadele eden Toprak, Alman markaya Alman markaya 101 yıllık tarihindeki ilk solo motosiklet dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

2024 MotoGP sezonunun şampiyonu Pramac Racing ile anlaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha’nın fabrika destekli motoruyla piste çıkacak. Geçtiğimiz sezonu Ducati ile tamamlayan takım, bu sezonda Yamaha ile yarışmaya başlamıştı



28 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu kariyerinde çıktığı 237 Superbike yarışında 63 galibiyet, 153 podyum, 20 pole pozisyonu ve 53 en hızlı tur elde etti.



