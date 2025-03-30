Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman? 2025 WSBK yarış takvimi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) başarılı Türk pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonunda da performansıyla dikkat çekiyor. Sezonun ikinci ayağı olan Portekiz yarışında, Algarve pistinde gerçekleştirilen mücadelede Toprak, sıralama turlarında pist rekorunu kırarak pole pozisyonunu elde etti ve ardından ilk ana yarışı kazandı.



TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN?



Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de 30 Mart Pazar günü saat 13.00'da superpole yarışı için mücadele edecek ve ardından saat 16.00'da ikinci ana yarışa çıkacak.



2025 WSBK YARIŞ TAKVİMİ



Toprak’ın mücadele edeceği önemli yarışlar şu şekilde;



21-23 Şubat 2025 – Avustralya (Phillip Island)



28-30 Mart 2025 – Portekiz (Algarve)



11-13 Nisan 2025 – Hollanda (Assen)



16-18 Mayıs 2025 – Çekya (Most)



13-15 Haziran 2025 – İtalya (Misano)



11-13 Temmuz 2025 – Birleşik Krallık (Donington Park)



5-7 Eylül 2025 – Fransa (Magny-Cours)



10-12 Ekim 2025 – Portekiz (Estoril)

