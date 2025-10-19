Toprak Razgatlıoğlu yeniden Dünya Şampiyonu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) üst üste 2, toplamda 3. kez şampiyon oldu.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu, Toprak Razgatlıoğlu başarılarına bir yenisini daha ekledi.2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İspanya’daki son etabında üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Milli motosikletçi aldığı sonuçla bu başarıyı kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Toprak Razgatlıoğlu kariyerine önümüzdei yıl Moto GP'de devam edecek.

REKOR ÜZERİNE REKOR KIRDI

Toprak Razgatlıoğlu'nun sezon boyunca sürdürdüğü başarılı istatisitk dikkat çekti. 20’nin üzerinde podyum ve 15’in üzerinde galibiyet elde eden Toprak Razgatlıoğlu, Superbike tarihinin en fazla art arda yarış kazanan pilotları arasına girdi.

Milli motosikletçi zorlu Jerez yarışlarından elde ettiği sonuçla hem kendi rekorlarını geliştirdi hem de Türk motor sporları tarihinde kırılması güç bir başarıya ulaştı.

"ÜLKEME ARMAĞAN EDİYORUM"

Bugün Superpole yarışında Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'nın çarpmasıyla talihsizlik yaşayan milli sporcu, kazandığı şampiyonlukla ilgili şunları söyledi:



"Gerçekten inanılmaz bir duygu. Benim için bu sene de çok önemliydi. Çünkü Superbike benim için bu sene son sezon ve BMW ile son yarışıma çıktım. BMW'den ayrılmadan önce onlara bir hediye bırakmak istiyordum. Onlara bu dünya şampiyonluğunu hediye olarak bırakıyorum. MotoGP'ye giderken de tekrar bir anı bırakmak istedim."

Bütün ekibine ve kendisini destekleyenlere teşekkür eden milli sporcu, şunları kaydetti:



"Bu dünya şampiyonluğunu da ülkeme armağan ediyorum çünkü biz bunu başardık. Şu an artık dünya şampiyonuyuz. Takım da ekip de çok önemli. Biz beraber başardık, birlikte kazandık artık dünya şampiyonuyuz."

NICOLO BULEGA'NIN ÇARPMASI



Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışında Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu yarış dışında kalmasıyla ilgili olarak da şunları dile getirdi:



"Yarış sonunda 3-4 kez özür diledi ve gerçek şampiyon olduğumu söyledi. Bu tarz durumlarda sakin kalmak her zaman çok daha iyidir. Zaten kendisi çok iyi biliyor nasıl bir hata yaptığını, üstüne gitmeye bence gerek yoktu. Dünya şampiyonu olduk, o artık seneye ne yapacağını düşünsün."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.



Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.



Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez dünya şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak ünvanını koruyan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil eden sporcumuza, bu büyük başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Toprak Razgatlıoğlu'na nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyorum."