Toprak Razgatlıoğlu'na skandal hareket: Bulega kaza yaptırdı

Toprak, bugün koşulan superpole yarışında 3 puan alması durumunda 201 ve 2024’ün ardından üçüncü kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşayacaktı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAZA YAPTI



Milli motosikletçi, superpole yarışında şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi nicolo Bulega’nın müdahalesi sonucu kaza yaparak yarış dışı kaldı.



Jerez’de 10 turluk yarışa start verildiğinde Toprak Razgatlıoğlu, harika bir kalkış yaparak liderliği ele geçirdi. Nicola Bulega ikinci sıraya gelilerken ilk tur bitmeden Toprak, Bulega’nın temasıyla kaza yaparak yarışa veda etti.

TOPRAK SAĞLIKLI ŞEKİLDE GARAJINA DÖNDÜ

Bulega'nın müdahelesi sonrasında yarış dışı kalan Toprak Razgatlıoğlu, sağlıklı bir şekilde garajına döndü.

Bulega'nın yaptığı hamle yorumcular tarafından WorldSBK tarihinin en skandal olaylarından birisi olarak değerlendirildi.

ŞAMPİYONLUK ANA YARIŞA KALDI

Bu sonuçla 2025 dünya şampiyonluğu için bu yarışta ilk 7'de olmasıyla sadece 3 puana ihtiyacı olan Toprak, şampiyonluğu bugün TSİ 15.00'te koşulacak ana yarışa bıraktı.



Yarıştan sonra izleyenler Bulega'ya tepki gösterirken, Toprak Razgatlıoğlu lehine ise tezahüratta bulundu.

UZUN TUR CEZASI ALDI



Kaza anı incelenirken Bulega uzun tur cezası aldı. Jonathan Rea ve Remy Gardner da arka bölümde kaza yaparken geriye kalan turlarda ulega, farkı açarak liderliğini sürdürdü ve damalı bayrağı gördü. Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 13. sırada tamamladı.

