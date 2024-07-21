Toprak Razgatlıoğlu’ndan üst üste 10'uncu galibiyet: Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Tek Teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğlu olan Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde Alanya'da dünyaya geldi. Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da geçirdiği motosiklet kazası sonrasında, motosikletin arka koltuğunda oturan kız arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetti.

5 yaşında motor üzerine çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 16’sında İstanbul Park’ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu oldu. Arkadaşlarının okuma yazma öğrendiği dönemde kupa kaldırdı. İspanya'da 2012’de yapılan Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanarak, Türkiye'nin en genç şampiyonu oldu. Toprak, 2015 yılında Avrupa Superstock 600 şampiyonu oldu. Genç pilot sezonun ilk 5 yarışı olan Aragon (İspanya), İmola (İtalya), Assen (Hollanda), Portimao (Portekiz) ve Misano (İtalya)’da zirveye çıkıp rekor kırarken Magny Cours’daki (Fransa) son yarışta risk almadı ve 3.’lüğü elde edip finali podyumla yaptı.Öncesinde de; 106 kişinin arasından Red Bull Rookies Cup yarışçısı olma hakkı kazanan ilk Türk motosikletçi oldu. Rookies Cup’taki başarılarının ardından Superstock 600’e özel olarak davet edildi. 2014 sezonunun son yarışı Magny-Cours’da, bu pisti ve Kawasaki 600cc motorunu ilk kez deneyimliyor olmasına rağmen damalı bayrağı ilk sırada gördü.



Türkiye’de Motor Sporları Federasyonu’nun düzenlediği şampiyonalarda da 2009, 2011 ve 2012’de şampiyonluk yaşadı.

