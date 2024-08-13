Toprak Razgatlıoğlu tarih yazdı

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team'den Toprak Razgatlıoğlu, Autodromo Internacional do Algarve'de gerçekleşen Pirelli Portekiz Etabında üç zafer elde etti.



Pirelli'den yapılan açıklamaya göre, geçen cumartesi 1. yarışı kazanan Razgatlıoğlu, pazar günü her iki yarışın galibi oldu.



BMW pilotu, D0661 spesifikasyonlu SC0 geliştirme lastiğini arkada kullanarak tam potansiyelinden yararlanma konusunda yeteneğini kanıtladı.

REKORA İMZA ATTI



Hem Superpole yarışında hem 2. yarışta lastiği arkada, standart SC2'yi ise önde kullanarak galibiyete ulaşan Razgatlıoğlu, art arda 13 WorldSBK yarışını kazanan ilk ve tek pilot olarak bir rekora imza attı.



Barni Spark Racing Team–Ducati'den Yari Montella ise WorldSSP'de 2. yarışı kazandı.



Cumartesi günü pole pozisyonda başlayarak kazandığı 1. yarışta ön lastik olarak standart SC1 ve arka lastik olarak standart SC0'ı tercih eden İtalyan Ducati pilotu, aynı lastik kombinasyonuyla aldığı 2. yarışı ikinci sırada bitiren Pata Yamaha Ten Kate Racing'den Stefano Manzi’nin yaklaşık 6 saniye önünde tamamladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Motosiklet Yarışları Direktörü Giorgio Barbier, Superpole Yarışı'nın lastikler açısından kendileri için ilginç bir zorluk sunduğunu belirterek, SCX'in kağıt üzerinde sıcak koşullarda maksimum kavrama performansı için en uygun çözüm olduğunu aktardı.



Pilotların D0661 lastikle standart SC0'a göre daha fazla özgüven ve marjinal oranda kavrama artışı kazandıkları için risk alarak yeni hamuru tercih ettiğini kaydeden Barbier, "Bu pilotlardan biri olan Razgatlıoğlu, yeni hamuru anlama ve maksimum düzeyde kullanma konusunda en yetenekli kişi olduğunu kanıtladı. 1. yarışı tam üç saniyelik farkla kazandıktan sonra başarısını 2. yarışta tekrarladı." ifadelerini kullandı.



Barbier, yeni lastiğin neredeyse tüm pilotlara aktardığı anlık hissin takımların etkin bir şekilde çalışmasını sağladığına dikkati çekerek, "Takımlar bu sayede her fırsattan yararlanarak motosikletlerinde ince ayar yapabilirken aynı zamanda rekabet güçlerini artırdı ve geliştirme çalışmalarını sürdürmek için faydalı olacak bol veri sağlayabildi. Bir süre önce Most’ta ve bu hafta sonu Portimao’da yepyeni iki geliştirme çözümümüz olan SC1 ve SC0 ile anında elde ettiğimiz rekabetçi sonuçlardan çok memnunuz." açıklamasında bulundu.



Uzun vadeli hedefimizin her iki ürün ailesini mümkün olan en geniş kullanım yelpazesinde geliştirmek olduğunu belirten Barbier, bu nedenle döngüyü tamamlamadan önce diğer pistlerde ve farklı koşullarda daha fazla geri bildirim almaları gerektiğine işaret etti.