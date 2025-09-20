Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İtalya Serie A)
İtalya Serie A’da 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Torino ligin iddialı ekiplerinden Atalanta’yı konuk ediyor. Torino ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Serie A’da sonucu merakla beklenen maçta Cremonese ve Parma kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Torino zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Torino - Atalanta mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
TORİNO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya’da haftanın kritik mücadelesinde Torino - Atalanta karşı karşıya geliyor. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 16.00’da başlayacak ve tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.