Torino - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Torino - Genoa karşı karşıya geliyor. Genoa zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Torino - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



TORİNO - GENOA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Torino - Genoa kozlarını paylaşıyor. Cremona'da, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 14.30’da başlayacak mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

