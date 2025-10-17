Torino - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)
İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Torino, Napoli’yi konuk ediyor. Torino ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Torino yıldız isimleriyle Napoli karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Napoli ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Torino - Napoli mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Torino - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
TORİNO - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Torino - Napoli kozlarını paylaşıyor Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.