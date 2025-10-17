Torino - Napoli  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Torino yıldız isimleriyle Napoli karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Napoli ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Torino - Napoli mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Torino - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



TORİNO - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Torino - Napoli kozlarını paylaşıyor Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

