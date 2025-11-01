Torino - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Torino - Pisa karşı karşıya geliyor. Torino zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Torino - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



TORİNO - PİSA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Torino - Pisa kozlarını paylaşıyor. Torino'da, Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



