Torino - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya Serie A’da   heyecan Torino - Pisa  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Torino - Pisa karşı karşıya geliyor. Torino zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Torino - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

TORİNO - PİSA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Torino - Pisa kozlarını paylaşıyor. Torino'da, Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

