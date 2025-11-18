Toronto Raptors, Charlotte Hornets'ı son saniyelerde geçti

NBA'de sezona 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Toronto Raptors, 4 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Charlotte Hornets'ı ağırladı.

Son saniyelere kadar heyecanın sürdüğü maçta kazananı belirleyen RJ Barrett oldu. 25 yaşındaki oyuncu, maçın bitimine 18 saniye kala attığı basketle birlikte Raptors'a 110-108'lik galibiyeti getirdi.

Brandon Ingram, attığı 27 sayıyla birlikte maçın en skorer oyuncusu ve galibiyetin mimarı oldu.

Charlotte Hornets'ta ise Kon Knueppel'in attığı 24 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.