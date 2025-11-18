Toronto Raptors, Charlotte Hornets'ı son saniyelerde geçti
18.11.2025 11:14
Reuters
NBA'de Toronto Raptors, Charlotte Hornets'ı 110-108 mağlup etti.
NBA'de sezona 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Toronto Raptors, 4 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Charlotte Hornets'ı ağırladı.
Son saniyelere kadar heyecanın sürdüğü maçta kazananı belirleyen RJ Barrett oldu. 25 yaşındaki oyuncu, maçın bitimine 18 saniye kala attığı basketle birlikte Raptors'a 110-108'lik galibiyeti getirdi.
Brandon Ingram, attığı 27 sayıyla birlikte maçın en skorer oyuncusu ve galibiyetin mimarı oldu.
Charlotte Hornets'ta ise Kon Knueppel'in attığı 24 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.
Charlotte Hornets, bu mağlubiyetle birlikte arka arkaya üçüncü yenilgisini almış oldu.