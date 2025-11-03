Toronto Raptors, Memphis Grizzlies'i rahat geçti: 117-104
NBA'de Toronto Raptors, Memphis Grizzlies'i 117-104 mağlup etti.
NBA'de normal sezon devam ediyor.
Doğu Konferansı'nın altıncı haftasında Toronto Raptors, evinde Memphis Grizzlies'i konuk etti.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 117-104 kazandı.
Raptors'ta RJ Barrett 27, Brandon Ingram ise 26 sayıyla oynadı.
Deplasman ekibindeyse Jaren Jakcson Jr.'ın 20 sayı, 9 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant, Los Angeles Lakers mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle bu maçın kadrosuna alınmadı.
