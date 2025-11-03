NTV.COM.TR

Toronto Raptors, Memphis Grizzlies'i rahat geçti: 117-104

NBA'de Toronto Raptors, Memphis Grizzlies'i 117-104 mağlup etti.

Toronto Raptors, Memphis Grizzlies'i rahat geçti: 117-104

'de normal sezon devam ediyor.

Doğu Konferansı'nın altıncı haftasında Toronto Raptors, evinde Memphis Grizzlies'i konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 117-104 kazandı.

Raptors'ta RJ Barrett 27, Brandon Ingram ise 26 sayıyla oynadı.

Deplasman ekibindeyse Jaren Jakcson Jr.'ın 20 sayı, 9 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Toronto Raptors, Memphis Grizzlies'i rahat geçti: 117-104 - 1 Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant, Los Angeles Lakers mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle bu maçın kadrosuna alınmadı.
Knicks, Bulls'un serisini bitirdi

Knicks, Bulls'un serisini bitirdi

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Memphis Grizzlies
  • Nba Doğu Konferansı
  • Nba
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...