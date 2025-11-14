Toronto Raptors'ın galibiyet serisi sürüyor
14.11.2025 09:48
Reuters
NBA'de Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers'ı 126-113 mağlup etti.
NBA'de çıktığı son beş maçta dört galibiyet alan Toronto Raptors, 8 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan Cleveland Cavaliers'a konuk oldu.
İkinci çeyrekte farkı açan konuk ekip, maç boyunca üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı 126-113 kazandı. Raptors, bu galibiyetle birlikte çıktığı 12. maçta yedinci galibiyetini almış oldu.
Scottie Barnes 28 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 5 blokla oynayarak "double-double" yaptı ve maçın yıldızı oldu.
31 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Donovan Mitchell'ın bu performansı ise Cavaliers'ın galibiyeti için yeterli olmadı.
Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, 2025/2026 sezonunda şu ana kadar 30.5'lik maç başına sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.