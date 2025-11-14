Toronto Raptors'ın galibiyet serisi sürüyor

NBA'de çıktığı son beş maçta dört galibiyet alan Toronto Raptors, 8 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan Cleveland Cavaliers'a konuk oldu.

İkinci çeyrekte farkı açan konuk ekip, maç boyunca üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı 126-113 kazandı. Raptors, bu galibiyetle birlikte çıktığı 12. maçta yedinci galibiyetini almış oldu.

Scottie Barnes 28 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 5 blokla oynayarak "double-double" yaptı ve maçın yıldızı oldu.

31 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Donovan Mitchell'ın bu performansı ise Cavaliers'ın galibiyeti için yeterli olmadı.