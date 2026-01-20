Torreira ayrılık iddialarına noktayı koydu: "Benden duyacaksınız"

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Atletico Madrid maçı öncesi takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Torreira, "Geldiğim ilk andan itibaren adanmış şekilde bu formayı giydim. Son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadım. Okan Buruk'a, takım arkadaşlarıma ve Türkiye'deki tüm insanlara destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Torreira sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailenizden uzak bu tür durumları yönetmek zor. Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum, şu anda önemli bir dönemden geçiyoruz. Buradan gitmek istediğimi kendim söylerim, benden duyarsınız. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım. Her zamanki gibi hayatımı sahaya koyacağım her topta. Galatasaray'da olduğum her gün böyle olacak. En önemlisi Galatasaray, hiçbir oyuncu Galatasaray'dan önemli değildir."

NE OLMUŞTU?



Torreira için geçtiiğimiz günlerde menajerinden bir açıklama gelmişti.



Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." ifadelerini kullanmıştı.