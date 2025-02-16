Torreira için Boca Juniors iddiası: "Evde olmayı özledim"

Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira için Arjantin basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Strikers'ın haberine göre, Boca Juniors'ın sezonun ikinci yarısında Uruguaylı orta sahayı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

ÜST DÜZEY BİR TRANSFER OLARAK GÖRÜYOR

Boca Başkanı Juan Roman Riquelme, Torreira'yı takımı güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak görüyor.

Haberde Arjantin ekibinin Torreira'yı kiralamak için pazarlığa oturacağı ya da Galatasaray'ın bonservis talebine yaklaşmanın formülünü arayacağı kaydedildi.

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun da Boca Juniors forması giymek istediği ve bu transferde sarı-lacivertlilerin elini güçlendirdiği aktarıldı.

"EVDE OLMAYI ÖZLEDİM"

Daha önce ESPN'e konuşan Lucas Torreira, Boca Juniors'ta oynama arzusunu dile getirirken, "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." diye konuşmuştu

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 32 resmi maça çıkan Torreira, bu mücadelelerde 1 kez gol sevinci yaşarken, 6 asistlik katkı verdi.