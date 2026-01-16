Torreira'nın menajerinden ayrılık sinyali

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Lucas Torreira için bir gelişme yaşandı. Torreira için de menajerinden bir açıklama geldi.

Uruguay basınından El Espectador Deportes'e konuşan Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transferinden bu yana 8 gol atan 29 yaşındaki Uruguaylı oyuncu aynı zamanda 15 asist yaptı.



“ORADA OYNAMAK İSTERİM”

Torreira ise geçtiğimiz günlerde şöyle konuşmuştu:



“Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılması hepimizi üzdü ve bunu her gün hissediyoruz. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Benim için zor zamanlarda bana eşlik eden bir baba gibiydi.

Türkiye'de kariyerimin en önemli sözleşmesini imzaladım ve bu kulüp bana hayat verdi. O yüzden ben de kendimi bu kulüp için feda etmeliyim. İki yıllık sözleşmem daha var ve Galatasaray'a son güne kadar saygı duymakla yükümlüyüm. Ama daha sonra Nacional'de oynamak isterim."