Tottenham - Aston Villa  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Tottenham ve Aston Villa kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuçlara gitmeye çalışacak. Tottenham - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TOTTENHAM - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere Premier Lig’de Tottenham - Aston Villa karşı karşıya geliyor.Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 16.00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
